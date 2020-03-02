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YOZGATSPOR TEKER TEKER

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Bayrampaşaspor’dan sonra Halide Edip Adıvarspor ile de 0-0 berabere kalarak puan kayıplarını sürdürdü.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:34
YOZGATSPOR TEKER TEKER

Geçtiğimiz hafta İstanbul temsilcisi Bayrampaşaspor ile Yozgat’ta 0-0 berabere kalan kırmızı siyahlı ekip Cumartesi günü ise bir başka İstanbul temsilcisi Halide Edip Adıvarspor ile de 0-0 berabere kalarak bir puana razı oldu. İki haftadır gol yollarında etkili olamayan kırmızı siyahlı ekip puan kayıplarının ardından alt sıralardaki takımlar ile arasındaki puan farkı da kapanmaya başladı. Oyuna iki tarafta kontrollü başladı. İlk yarının ortalarına doğru atak yapmaya başlayan Yozgatspor, rakip kalede etkili olmasına karşılık aradığı golü bulamadı. Ev sahip Halide Edip Adıvarspor da Yozgatspor kalesine kontra ataklar ile yüklendi ancak ev sahibi takım da istediği golü bulamayınca müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda karşılıklı ataklar ile geçildi. Yozgatspor Beltullah, Aytaç ve Mehmet Ali ile girdikleri pozisyonlardan yararlanamayınca 0-0’lık skor ile bir puana razı oldu. Kırmızı siyahlı ekip aldığı bu bir puan ile puanını 31’e yükseltirken puan cetvelinde de 12’inci sıradaki yerini korudu. 

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YOZGATSPOR TEKER TEKER
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