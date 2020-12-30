YOZGATSPOR TEK TEK

İki takımında dengeli başladığı müsabakanın ilk yarısında kontra ataklar ile pozisyon arayan Tekirdağspor ile Yozgatspor yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0’lık eşitli ile gittiler. Müsabakanın ikinci yarısında geçen sezon Yozgatspor forması giyen Uğur Erdoğan 62’inci dakikada sahneye çıktı ve Tekirdağspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu dakikadan sonra Yozgatspor eşitlik için Tekirdağspor kalesine yüklendi. Müsabakanın 76’ıncı dakikasında İsmail Dinçer’in attığı golle skoru 1-1’e taşıyan Yozgatspor’un bu dakikadan sonra gol çabaları sonuçsuz kalınca müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Yozgatspor aldığı bu bir puan ile puanını 12’ye, ev sahibi ekip Tekirdağspor ise puanını 18’e yükseltti. Tekirdağ Namık Kemal Stadında oynanan müsabakayı Mikail Cihangir, Mehmet Yılmaz Çalışır ve Ulaş Çelik hakem üçlüsü yönetti. Ev sahibi Tekirdağspor Süleyman Aktaş, Bülent Kancıoğlu, Hüseyin Cankut Atasoy, Hüseyin Süre, Sercan Şaşmaz, Doğukan Çınar, Ramazan Üzer, Uğur Erdoğan, Fatih Çakır, Ceyhun Kalıntaş ve Emrah Şenol ilk 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor ise Bilal Karataş, Uğurcan Gülay, Ziya İstek, Semih Oğuz, Yiğitalp Kırcalı, Hamdi Tayfun Yılmaz, Çağrı Tekin, Mehmet Fırat Demir, Ali Kaan Şahanbaz, Selim Öztürk ve Arif Bostancı ilk 11’i ile oyuna başladı. Tekirdağspor’de 46’ıncı dakikada Emrah Şenol’un yerine Enis Şimşek, 82’inci dakikada ise Ceyhun Kalıntaş’ın yerine Şamil Ünal oyuna dahil oldu. Yozgatspor, 56’ıncı dakikada Selim Öztürk’ün yerine Beytullah Ersoy, 62’inci dakikada Çağrı Tekin’in yerine İsmail Dinçer ve 85’inci dakikada Fırat Demir’in yerine Baran Berkay Karpuz oluna dahil oldu. Tekirdağspor’da 81’inci dakikada Ramazan Üzer, 90+2’inci dakikada ise Şamil Ünal sarı kart görürken, konuk ekip Yozgatspor’da ise 29’uncu dakikada Mehmet Fırat Demir, 59’uncu dakikada Yiğitalp Kırcalı, 73’üncü dakikada ise Ali Kaan Şahbaz sarı kart gördü.