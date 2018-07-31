Yozgatspor tek çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde yoğun bir çalışma temposu ile geçiren Yozgatsporlu oyuncular kondisyon ağırlık çalışmalar yaparken, iki grup halinde aynı zamanda da topla oynama çalışmaları da yapılıyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Yozgat’ta başladıkları kamp çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Günde çift idman yaptıklarını bazen idman sayısını bire düşürdüklerini dile getiren Baş, ‘’İyi bir hazırlık dönemi geçirerek hem kupaya hem de lige tam manasıyla hazır olmak istiyoruz. İyi bir ekibimiz var ve neşeli bir ortamda çalışmalara başladık. Yozgat’ta daha çok oyuncularımıza yükleme yapacağız. Nevşehir kampı ile birlikte taktik antrenmanlarımıza başlayacağız. Nevşehir kampında ayrıca müsait olan takımlar ile hazırlık müsabakaları da oynamayı planlıyoruz’’ dedi.