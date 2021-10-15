Yozgatspor tat vermiyor

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekip Ankara’da Sincan Belediyespor ile hazırlık müsabakası oynadı. Rakibine 3-0 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip yeni sezon öncesinde umut verdi.

FUTBOLCULARA İZİN

Öte yandan Yozgat’ta kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip bu gün yapılacak olan antrenman sonrasında iki gün izin kullanacak. Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Yozgatspor 1959 FK bugün Kulüp Binası önünde bulunan Antrenman sahasında yapacağı çalışmanın ardından teknik direktör Feridun Dündar tarafından iki gün izin verileceği ve pazartesi günü tekrar toplanarak çalışmalara kaldıkları yerden devam edecekleri öğrenildi.