Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1411.75
ALTIN
529.85
DOLAR
9.1918
STERLİN
12.5862
EURO
10.6766

Yozgatspor tat vermiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor 1959 FK Sincan Belediyespor ile oynadığı hazırlık müsabakasını 3-0 kaybetti.

15 Ekim 2021 Cuma 00:20
Yozgatspor tat vermiyor

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekip Ankara’da Sincan Belediyespor ile hazırlık müsabakası oynadı. Rakibine 3-0 mağlup olan kırmızı siyahlı ekip yeni sezon öncesinde umut verdi. 
FUTBOLCULARA İZİN
Öte yandan Yozgat’ta kamp çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip bu gün yapılacak olan antrenman sonrasında iki gün izin kullanacak. Teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Yozgatspor 1959 FK bugün Kulüp Binası önünde bulunan Antrenman sahasında yapacağı çalışmanın ardından teknik direktör Feridun Dündar tarafından iki gün izin verileceği ve pazartesi günü tekrar toplanarak çalışmalara kaldıkları yerden devam edecekleri öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Tat VermiyorYozgatIlerigazetesiCumaHaberSportotobölgeselamatörligYozgatsporSincanBelediyesporKAYBETTi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı sporcudan Arkan’a ziyaret
Başarılı sporcudan Arkan’a ziyaret
Topuz’u bilgilendirdiler
Topuz’u bilgilendirdiler
Sorgun Sivas ile yenişemedi
Sorgun Sivas ile yenişemedi
Serdar Kılıç Sorgun’da
Serdar Kılıç Sorgun’da
BAL Fikstürü belli oldu
BAL Fikstürü belli oldu
Kızlarda hazırlıklar sürüyor
Kızlarda hazırlıklar sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim