Yozgatspor tat vermedi!

Hedefini her yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluk olarak belirleyen ve hedefe ulaşabilmek adına teknik direktör Memduh Fidan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yapan Yozgatspor Ziraat Türkiye kupasında Çorum Beledilespor maçı ile taraftarı karşısına çıktı. 90 dakika boyunca rakip kaleye atak gerçekleştiremeyen kırmızı siyahlı ekip, vasat bir futbol ortaya koyarken TFF Üçüncü Lig'inin güçlü ekiplerinden Çorum Belediyespor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bu mağlubiyet ile Ziraat Türkiye Kupasına veda ederken, oynadığı futbol ise eleştirildi.

Kırmızı siyahlı ekibin kupadan elenmesine değil oynadığı kötü futbola tepki gösteren taraftar, ligde takımın daha farklı bir futbol oynayacağına da inanıyorlar.

Bayram öncesinde oynanan müsabakada iki takımda kontrollü başladı. Müsabakanın 7'inci dakikasında Çorum Belediyespor'dan Taner'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Doğan'ın kafa şutunu Kaleci Mustafa çeldi, dönen topu Abuzer tamamladı: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Çorum Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarıya Çorum Belediyespor takımı hızlı başlayan taraf oldu. 47'inci dakikada Çorum Belediyespor kontra atağında topla buluşan Selim kaleci Mustafa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-0'a taşıdı.

Müsabakada başka gol olmayınca Çorum Belediyespor müsabakayı 2-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupasında üçüncü tura yükseldi.

