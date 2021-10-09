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Yozgatspor taraftarlar ile buluştu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor dün sabah namazı sonrasında Tunçay ocağında taraftarlar ile bir araya geldi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:34
Yozgatspor taraftarlar ile buluştu

Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar ve bazı oyuncular kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlar ile bir araya gelerek yeni sezonun değerlendirmesini yaptılar. Tunçay ocağı sahibi Tuncay Özentürk, ‘’Sabah namazı sonrasında TunÇAY ocağında kahvaltı da buluştuk. Bizlere desteğini esirgemeyen Teknik Direktörümüz Feridun Dündar’a, TSO Başkanı Sinan Çelik’e, Yozgatspor yöneticisi Ahmet Dalaslan’a, fanatik Yozgatspor taraftarları Hamza Kalabalık’a teşekkür ederiz’’ dedi.

RAKİPLER BELLİ OLDU
Bu arada Yozgatspor'un rakipleri de çekilen kura sonucunda belli oldu. 5. Bölge 3. Grupta Yozgatspor ile birlikte, Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor, Ankara DSİ, Ankara TKİ, Keçiören Bağlum, Mucur Yabanlıspor, Osmancık Belediye, Yeşil Kamanspor takımları bulunuyor.

Son Güncelleme: 08.10.2021 17:44
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