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Yozgatspor takviye yapacak!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedef    leyen Yozgatspor 1959 FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Afyon’da sürdürüyor. 15 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına start veren ve 1 Ağustos’tan itibaren de ikinci etap kamp dönemi için Afyon’da konaklayan kırmızı siyahlılar, eksik mevkilere takviye yapacak.

Yozgatspor takviye yapacak!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk hedef    leyen Yozgatspor 1959 FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Afyon’da sürdürüyor. 15 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına start veren ve 1 Ağustos’tan itibaren de ikinci etap kamp dönemi için Afyon’da konaklayan kırmızı siyahlılar, eksik mevkilere takviye yapacak.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:05
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Yozgatspor takviye yapacak!

İYİ YOLDAYIZ
Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, Afyon kampının kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi. Günde çift idmanla hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Fidan oynadıkları hazırlık maçlarında takımın genel durumunu görme fırsatı bulduklarını kaydetti.
Tecrübeli teknik adam  İran temsilcisi Tractor, Tavşanlı Linyitspor ve Gölcükspor ile hazırlık maçları oynadıklarını belirterek, yarın Afyonspor ile son hazırlık maçını yapacaklarını aktardı.
Takımın iyi yolda olduğunu söyleyen Fidan, kamp dönemi içerisinde futbolculara teknik, taktik ve kondisyon yüklemesi yaptıklarını ifade etti.
TAKVİYE YAPACAĞIZ
Fidan, oynadıkları hazırlık maçında takımın genel olarak iyi bir görüntü verdiğine değinerek, aksayan mevkilere transfer yapacaklarını vurguladı. Mevcut kadroya 2 takviye yapmayı planladıklarının altını çizen Fidan, bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağını bildirdi.
Sezona eksiksiz girmek istediklerine vurgu yapan Fidan, takviye yapacakları oyuncuların direk kadro içerisinde olacağını belirtti.

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