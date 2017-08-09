Yozgatspor takviye yapacak!

İYİ YOLDAYIZ

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, Afyon kampının kendileri açısından iyi geçtiğini söyledi. Günde çift idmanla hazırlıkların devam ettiğini dile getiren Fidan oynadıkları hazırlık maçlarında takımın genel durumunu görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Tecrübeli teknik adam İran temsilcisi Tractor, Tavşanlı Linyitspor ve Gölcükspor ile hazırlık maçları oynadıklarını belirterek, yarın Afyonspor ile son hazırlık maçını yapacaklarını aktardı.

Takımın iyi yolda olduğunu söyleyen Fidan, kamp dönemi içerisinde futbolculara teknik, taktik ve kondisyon yüklemesi yaptıklarını ifade etti.

TAKVİYE YAPACAĞIZ

Fidan, oynadıkları hazırlık maçında takımın genel olarak iyi bir görüntü verdiğine değinerek, aksayan mevkilere transfer yapacaklarını vurguladı. Mevcut kadroya 2 takviye yapmayı planladıklarının altını çizen Fidan, bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağını bildirdi.

Sezona eksiksiz girmek istediklerine vurgu yapan Fidan, takviye yapacakları oyuncuların direk kadro içerisinde olacağını belirtti.