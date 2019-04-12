Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekipte, sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü kendi seyircileri önünde Yozgat’taki son müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Stadı şölen yerine çevirecek olan Yozgatspor taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediklerini dile getiren Baş, ‘’Birçok süper lig takımında bile olmayan bir taraftar grubuna sahibiz. Taraftarlarımız bizim başarımızda çok önemli bir rol oynadılar. Yozgat’taki son müsabakamızı kazanarak onlara bu galibiyeti armağan etmek istiyoruz. Play-Off hazırlıklarımıza Sungurlu Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka ile başlayacağız ve ilk turda bir üst lige çıkmak istiyoruz’’ dedi.