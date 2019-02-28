Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, Safranbolu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın provasını yaptı. İki bölüm halinde yapılan çift kalede teknik direktör İbrahim Baş, önce ilerleyen haftalarda sıkıntıya girdikleri müsabakalarda ve sakatlıkların olması durumunda yapacağı taktik varyasyonlarını denedi. Çift kale maçın ikinci aşamasında ise Safranbolu Belediyespor ile oynanacak olan müsabakanın taktiği çalışıldı.