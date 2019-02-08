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YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, deplasmanda Amasyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanı ile sürdürdü.

YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, deplasmanda Amasyaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanı ile sürdürdü.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Bozok Stadında çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, yaptığı çift kale antrenman ile Amasyaspor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalıştı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Amasyaspor ile oynayacakları müsabakaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Amasyaspor’a Pazar günü rövanşı vermeyeceklerini dile getiren Baş, ‘’Amasyaspor karşısında üç puan alacağımıza ve yeniden bir çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz. Takım olarak çok iyi bir çıkış yakalamıştık. Ancak son iki haftada beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ancak bu mağlubiyetlerin telafisi elbette ki var. Biz bütün müsabakalara final maçı olarak bakıyoruz. Hazırlıklarımızı da ona göre yapıyoruz. Amasyaspor deplasmanı da çok zor bir deplasman bunun bilinci ile hareket ediyoruz. Rakibimiz Yozgat’ta olduğu gibi kendi evinde mağlup ederek yolumuza devam etmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi. 

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