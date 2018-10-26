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YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ünyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı çift kale antrenman ile sürdürdü.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde Bozok stadında çift kale antrenman yapan kırmızı siyahlı ekip, Ünyespor karışışında oynayacağı müsabakanın da provasını yaptı. Teknik direktör İbrahim Baş, Burak Emre Kayan dışında şuanda eksiklerinin bulunmadığını söyledi. Ünyespor müsabakasına çok iyi hazırlandıklarını dile getiren Baş, ‘’Deplasmanda oynayacağımız bu zorlu müsabakadan puan yada puanlar almak istiyoruz. Şuanda rakibimiz maç fazlası ile lider durumda. Bir haftalık aradan sonra emanet ettiğimiz liderlik koltuğunu geri almak istiyoruz. Bunun içinde oyuncularım Pazar günü sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır’’ dedi. 

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