Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, yaptığı çift kale antrenman ile Çarşambaspor müsabakasının da provasını yaptı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Çarşambaspor ile çok zor bir müsabaka oynayacaklarını söyledi. Şampiyonluk isteyen iki takımın mücadelesinde sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını belirten Baş, ‘’Rakibimiz ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Biz oraya puan yada puanlar almak için gidiyoruz. Üç puan alamaz isek en azından bir puan ile dönmenin hesaplarını yapıyoruz. Oyuncularımız ilk iki haftada çok iyi bir performans sergileyerek 6 puan toplamayı başardı. Aldığımız iki galibiyeti bir seri haline getirip, yolumuza emin adımlar ile devam etmek istiyoruz’’ dedi.