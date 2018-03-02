Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116794
ALTIN
162.138
DOLAR
3.8118
STERLİN
5.2489
EURO
4.6928

YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor,  Pazar günü Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın taktiğini çalıştı.

YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor,  Pazar günü Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın taktiğini çalıştı.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
22 Okunma
YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Bozok Stadında çalışan kırmızı siyahlı ekip çift kale maç ile taktik antrenmanı yaptı.  Teknik direktör Aydın Yavuz, Pazar günü Adana Büyükşehir Belediyespor’u konuk edeceklerini, bu zorlu müsabakayı kazanarak yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Nevşehirspor’u deplasmanda yenerek moral bulduklarını vurgulayan Yavuz, ‘’Lideri yenmenin morali ile Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın çalışmalarına başladık. Şuanda kaybettiğimiz avantajımızı Nevşehirspor galibiyeti ile yeniden yakaladık. Avantaj bizim elimizde. Kalan 6 müsabakamızı kazanmamız durumunda rakibin ne yaptığı bizleri çok fazla ilgilendirmeyecek ve sezon sonunda şampiyonluk turunu atan taraf olacağız. Puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Bunun içinde bütün müsabakalara çok iyi hazırlanıp rakiplerimizi tek tek yenmemiz gerekiyor.  Ben takımıma güveniyorum ve sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız, bunan canı gönülden inanıyorum’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Köpek ile top oynadılar
Köpek ile top oynadılar
Voleybolda rakipleri belli oldu
Voleybolda rakipleri belli oldu
Gruptan Şefaatli çıktı
Gruptan Şefaatli çıktı
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Yurtnaç’tan minik basketçilere ziyaret
Yurtnaç’tan minik basketçilere ziyaret
Sorgun Play-Off grubunda
Sorgun Play-Off grubunda

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim