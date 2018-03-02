YOZGATSPOR TAKTiK ÇALIŞTI

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Bozok Stadında çalışan kırmızı siyahlı ekip çift kale maç ile taktik antrenmanı yaptı. Teknik direktör Aydın Yavuz, Pazar günü Adana Büyükşehir Belediyespor’u konuk edeceklerini, bu zorlu müsabakayı kazanarak yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Nevşehirspor’u deplasmanda yenerek moral bulduklarını vurgulayan Yavuz, ‘’Lideri yenmenin morali ile Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın çalışmalarına başladık. Şuanda kaybettiğimiz avantajımızı Nevşehirspor galibiyeti ile yeniden yakaladık. Avantaj bizim elimizde. Kalan 6 müsabakamızı kazanmamız durumunda rakibin ne yaptığı bizleri çok fazla ilgilendirmeyecek ve sezon sonunda şampiyonluk turunu atan taraf olacağız. Puan kaybetme lüksümüz kalmadı. Bunun içinde bütün müsabakalara çok iyi hazırlanıp rakiplerimizi tek tek yenmemiz gerekiyor. Ben takımıma güveniyorum ve sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız, bunan canı gönülden inanıyorum’’ dedi.