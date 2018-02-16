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Yozgatspor taktik çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Bozok stadında Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı maçın provasını yaptı.

Yozgatspor taktik çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Bozok stadında Talasgücü Belediyespor ile oynayacağı maçın provasını yaptı.

16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde önce tam saha daha sonrada yarım saha çift kale maç yapan kırmızı siyahlı oyuncuların antrenmandaki hırsları dikkat çekti.

Teknik direktör Aydın Yavuz, Talasgücü Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Bu zor müsabakadan üç puan ile ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Yavuz, ‘’Oyuncularımın antrenmandaki hırsları, başarılı olma istekleri bizleri çok memnun ediyor. Pazar günü bu hırslarını oyuncularım sahaya yansıtabilirler ise bizim için çok daha iyi olur. Talasgücü Belediyespor ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi ve mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Takım olarak bunun bilincindeyiz ve bu müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğimize inanıyorum’’ dedi.

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