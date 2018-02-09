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Yozgatspor taktik çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Bozok Stadında taktik çalışması yaptı.

Yozgatspor taktik çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Bozok Stadında taktik çalışması yaptı.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Bozok stadında Arsuz Karaağaçspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, taktik ağırlıklı antrenman yapıtı.
Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, deplasmanda Arsuz Karaağaçspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.
Rakiplerini yenerek şampiyonluk yarışını sürdüreceklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Arsuz Karaağaçspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyon açısından bu müsabakaya hazırız ve Azatlıspor müsabakasında düştüğümüz hataya düşmeyeceğimize inanıyorum. Bizim için her zaman dediğim gibi rakibin küçüğü büyüğü yoktur, maç sahada oynanır ve kazanılır. Biz ligni ikinci yarısını tüm bütün olarak değil maç maç değerlendiriyoruz. Çünkü puan kaybetme lüksümüz yok. Bizim için önemli olan bütün müsabakalarımızdan üç puan almak. Biz kalan bütün maçlarımızda üç puan alırsak sezon sonunda şampiyonluk turunu atan taraf biz oluruz. Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi önümüze bakalım ve maçlarımızı kazanalım yeter, başarı maç kazandıkça beraberinde gelecektir’’ dedi.

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