Yozgatspor taktik çalıştı

Bozok Stadında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, önce kale arkasında 5’e iki pas çalışması yaptı.

Daha sonra iki takıma ayrılan Yozgatsporlu oyuncular çift kale maç yaptılar.

Çift kale maç sırasında zaman zaman oyuna müdahale eden teknik direktör Aydın Yavuz, Kayseri Şekerspor ile oynanacak olan müsabakada oyunda yaptıkları hatayı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.