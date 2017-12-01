-Yozgatspor taktik çalıştı

Kendi tesisleri önünde bulanan antrenman sahasında teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı antrenmana 5’e 2 top oyunu ile devam etti. Daha sonra tam saha çift kale maç yapan Yozgatsporlu oyuncular açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladılar.

ÜÇ OYUNCU AYRI ÇALIŞTI

Öte yandan antrenman sonrasında Hakkı Tosun, Nizamettin ve Kaleci Cengiz teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde yan top ve şut çalışması yaptı. Hakkı Tosun, Nizamettin ve Kaleci Cengiz’in ayrı antrenmanı sonrasında Hakkı Tosun ile Cengiz penaltı atışı yaptılar.