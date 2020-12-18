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Yozgatspor taktik çalıştı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Pazar günü Darıca Gençlirbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

18 Aralık 2020 Cuma 00:45
Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, erteleme müsabakasından dolayı yaklaşık yaklaşık 15 gündür dinlendiklerini söyledi. İki haftadır takımının müsabaka oynamadığını bu nedenle de Darıca Gençlerbirliği ile oynayacakları müsabakaya daha iyi hazırlanma fırsatı bulduklarını dile getiren Tinel, ‘’Pazar günü konuk edeceğimiz Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağımız müsabakanın taktiğini Bozok stadında yaptığımız antrenman ile çalıştık. Oyuncularıma bu müsabakada ne yapmaları gerektiğini anlattım. İnşallah Pazar günü istediğimiz oyunu sahaya yansıtabilirsek üç puanı alan taraf biz oluruz’’ dedi.

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Yozgatspor Taktik çalıştı
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