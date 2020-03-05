Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110785
ALTIN
320.435
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8307
EURO
6.7617

Yozgatspor taktik çalıştı

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Pazar günü konuk edeceği Somaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

05 Mart 2020 Perşembe 03:28
Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde Bozok stadında taktik ağırlıklı çalışma yapan kırmızı siyahlı ekip, Somaspor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenip son iki haftada şansız şekilde kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Pazar günü Somaspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu müsabakadan üç puan ile ayrılmak için yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Çıldır, ‘’Ligde ikinci sırada bulunan ve Yozgat’a mutlak galibiyet için gelecek olan Somaspor’u taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Bu müsabaka için çok iyi çalışıyoruz ve son iki haftada aldığımız şansız puan kayıplarını telafi etmek istiyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Taktik çalıştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stat maça hazır
Stat maça hazır
SHÇEK mutlu
SHÇEK mutlu
AKIL VE ZEKALARI iLE YARIŞTILAR
AKIL VE ZEKALARI iLE YARIŞTILAR
Amatörde de Şehitlerimiz unutulmadı
Amatörde de Şehitlerimiz unutulmadı
ATiYE YENiDEN KRAL
ATiYE YENiDEN KRAL
Van’a hazırlanıyorlar
Van’a hazırlanıyorlar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim