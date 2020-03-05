Yozgatspor taktik çalıştı

Teknik direktör Cemal Çıldır gözetiminde Bozok stadında taktik ağırlıklı çalışma yapan kırmızı siyahlı ekip, Somaspor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenip son iki haftada şansız şekilde kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Pazar günü Somaspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu müsabakadan üç puan ile ayrılmak için yoğun bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Çıldır, ‘’Ligde ikinci sırada bulunan ve Yozgat’a mutlak galibiyet için gelecek olan Somaspor’u taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Bu müsabaka için çok iyi çalışıyoruz ve son iki haftada aldığımız şansız puan kayıplarını telafi etmek istiyoruz’’ dedi.