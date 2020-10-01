Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1150
ALTIN
472.442
DOLAR
7.7305
STERLİN
9.9520
EURO
9.0778

Yozgatspor taktik çalışacak

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor Pazar günü Fethiyespor ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:55
Yozgatspor taktik çalışacak

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekibin bugün Bozok Stadında çift kale antrenman maçı yaparak Fetiyespor ile oynayacağı müsabakanın provasını yapması bekleniyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, deplasmanda Fetiyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Cumartesi gününe kadar teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını dile getiren Tinel, Cumartesi günü ise müsabakaya oynamak için Muğla’ya hareket edeceklerini belirtti. Güçlü rakiplerini yenerek Yomraspor karşısında aldıkları mağlubiyeti telafi etmek istediklerinin altını çizen Tinel, ‘’İyi mücadele, güzel futbol ile Fethiyespor ile oynayacağımız müsabakadan puan yada puanlar almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Taktik çalışacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORGUN LiDERE PATLADI
SORGUN LiDERE PATLADI
Kızlar Polatlı’yı gözüne kestirdi
Kızlar Polatlı’yı gözüne kestirdi
Sönmez üzgün
Sönmez üzgün
Kızlar lige yöneldi
Kızlar lige yöneldi
Fetiyespor hazırlıkları devam ediyor
Fetiyespor hazırlıkları devam ediyor
Sorgun’dan tepki
Sorgun’dan tepki
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim