Yozgatspor taktik çalışacak

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekibin bugün Bozok Stadında çift kale antrenman maçı yaparak Fetiyespor ile oynayacağı müsabakanın provasını yapması bekleniyor. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, deplasmanda Fetiyespor ile oynayacakları müsabakaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Cumartesi gününe kadar teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapacaklarını dile getiren Tinel, Cumartesi günü ise müsabakaya oynamak için Muğla’ya hareket edeceklerini belirtti. Güçlü rakiplerini yenerek Yomraspor karşısında aldıkları mağlubiyeti telafi etmek istediklerinin altını çizen Tinel, ‘’İyi mücadele, güzel futbol ile Fethiyespor ile oynayacağımız müsabakadan puan yada puanlar almak istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz’’ dedi.