Yozgatspor taktik çalışacak

Antrenör Polat Özkan gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, bugün ise aynı sahada çift kale antrenman yaparak Osmancık Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın taktiğini çalışacak. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Pazar günü deplasmanda zirve mücadelesi veren Osmancık Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden biri olan Osmancık Belediyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanarak zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamak istediklerini dile getiren Özkan, ‘’Ligin ikinci yarısında takımım çok iyi performans sergiledi ve topladığı puanlar ile ikinci yarının lideri biziz. İyi bir seri yakaladık ve üst üste aldığımız puanlar ile zirve yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ligin bitimine üç hafta kala zirvedeki Ankara TKİspor’un bir maç eksiğimiz ile 2 puan gerisinde bulunuyoruz. Hedefimiz bu hafta sonu Osmancık Belediyespor’u daha sonra da kendi sahamızda Keçiören Belediye Bağlumspor’u mağlup ederek zirvenin yeni sahibi olmak istiyoruz. Zirveyi direk etkileyecek olan bu iki müsabakayı da kazanmaktan başka şansımız yok. Hem Osmancık Belediyespor ile hem de Keçiören Belediyespor ile oynayacağımız müsabakalarda beraberlik bile bizim için kötü bir sonuçtur. Bunun bilinci ile hazırlıklarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.