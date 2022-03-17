Yozgatspor taktik çalışacak

Antrenör Polat Özkan gözetiminde çift kale antrenman yapacak olan kırmızı siyahlı ekip, Sorgun Belediyespor karşısında oynamayı planladıkları oyunun taktiğini çalışacak. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Pazar günü taraftarlarının da desteğini arkasına alarak Sorgun Beldiyespor ile oynayacakları müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi. Şampiyonluk yolunda bu hafta zor bir viraja girdiklerini dile getiren Özkan, Sorgun Belediyespor’u mağlup ederek rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyeceklerini sözlerine ekledi.