Yozgatspor şut çalıştı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde şut çalışması yapan kırmızı siyahlı ekip, bu gün ise Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın son taktik çalışmasını yaparak kampa girecek.
31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, yarın Belen Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp binası önünde bulanan antrenman sahasında sürdürdü.
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