Yozgatspor Store’de satışlar sürüyor

Özellikle yurt dışından gelenlerin ve yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği Yozgatspor Store’de yeni lisanslı ürünlerin de gelmeye başladığı bildirildi. Yoğun bir ilginin gösterildiği Yozgatspor Store’de yeni sezon formaları ve aksesuarları da satışa sunulmaya başlanıldı. Yozgatspor’a ait lisanslı ürünleri almak isteyen Yozgatspor sevdalılarının Yozgat Otobüs Terminali içerisinde bulunan Yozgatspor Store ve Yozgatspor 1959 Store Offical facebook hesabından istedikleri ürünleri temin edebilecekleri bildirildi.