Yozgatspor Store satışına başladı

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Yozgatspor Store, sosyal medya ve Whatsapp üzerinde forma satılarını başladığını Yozgatspor’a destek vermek isteyen Yozgatlıların bu formaları biran önce satın almalarını istedi. ‘’Buyurun siz de forma alarak kulübünüze destek olun’’ diyen Yozgatspor kulüp başkanı Arslan, ‘’Yeni sezon formalarımızı tanıttığımızda bir ilgi oluştu. Formalarımıza olan talep güzel. Formalarımızı talep edenlere göndermeye başladık. Yozgatspor store aracımızda da satışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Lise caddesine konuşlandırdığımız Yozgatspor Store aracımıza bütün Yozgatlıları bekliyoruz. Takımımızdan şampiyonluk bekleyen taraftarımızdan tek bir beklentimiz var bu 2 bin tane yaptırdığımız formayı satın alıp sezona bizim rahat başlamamızı sağlamaları. Parası olan zengin iş adamlarımız maden Yozgatspor’a destek olmuyorlar, taraftarlarımız bu 2 bin formayı tüketerek Yozgatspor’a sponsor olsunlar biz de başka bir sponsor aramayalım’’ dedi.