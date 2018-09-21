Yozgatspor Statta çalıştı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk haftalarının her zaman zor olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Bu müsabakaya iyi hazırlanıyoruz. Üç puan için gidiyoruz ve istediğimizi almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak ve bu iyi başlangıcı da ligin son haftasına kadar sürdürmek’’ dedi.