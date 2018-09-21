Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97988
ALTIN
242.624
DOLAR
6.2610
STERLİN
8.2352
EURO
7.3524

Yozgatspor Statta çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup takımlarından Yozgatspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çankırıspor maçının hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı taktik çalışması ile sürdürdü. 

Yozgatspor Statta çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup takımlarından Yozgatspor, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çankırıspor maçının hazırlıklarını Bozok Stadında yaptığı taktik çalışması ile sürdürdü. 

21 Eylül 2018 Cuma 07:00
137 Okunma
Yozgatspor Statta çalıştı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk haftalarının her zaman zor olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, ‘’Bu müsabakaya iyi hazırlanıyoruz. Üç puan için gidiyoruz ve istediğimizi almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak ve bu iyi başlangıcı da ligin son haftasına kadar sürdürmek’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Spor bilimleri inşaatı başladı
Spor bilimleri inşaatı başladı
Bozokspor Kırşehir ile karşılaştı
Bozokspor Kırşehir ile karşılaştı
Baş, şampiyonluk sözü verdi
Baş, şampiyonluk sözü verdi
Mehmet Şükrü yuvaya döndü
Mehmet Şükrü yuvaya döndü
YOZGATSPOR TAKTiK DENEYECEK
YOZGATSPOR TAKTiK DENEYECEK
Yetenek Taramasına devam
Yetenek Taramasına devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim