Yozgatspor statta çalıştı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, antrenmanı üç bölüm halinde yaptı.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri ve çabukluk çalışması yapan Yozgatsporlu oyuncular, daha sonra ise defans hücum çalışması yaptı. Antrenmanın üçüncü bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptılar.