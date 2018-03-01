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Yozgatspor Statda çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok stadında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Yozgatspor Statda çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok stadında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

01 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor Statda çalıştı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı oyuncular, kondisyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptılar daha sonra çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladılar. Teknik direktör Aydın Yavuz, Adana Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Güçlü rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Pazar günü oynayacağımız müsabaka ne yazık ki seyircisiz olacak. Ama biz seyircimizin her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum ve sezon sonunda da ipi göğüsleyen taraf biz olacağız’’ dedi. 

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