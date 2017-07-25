Yozgatspor stada indi

Sabah fizik kondisyon, öğleden sonra da teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapan Yozgatspor’da oyuncuların yavaş yavaş tatilin rehavetini üzerlerinden atmaya ve sıcak havaya karşın ağır tempoya ayak uydurmaya başladıkları gözlendi.

Hazırlıklarına geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan Yozgatspor, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Sabah idmanlarında fizik ve kondisyon öğleden sonra teknik taktik ağırlıklı çalışmalar yapan temsilcimizin Yozgat kampında uyum sorunu yaşamadığı gözlendi. Oyuncuların birbirleri ile olan iyi diyalogları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Oyuncuların tatil rehavetini atması ve iyi bir kondisyona sahip olması için yükleme antrenmanları yapan Teknik Direktör Memduh Fidan’ın, Afyon kampında daha teknik konulara yönelmesi bekleniyor.

Bozok Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenmanda 5’e 2 pas çalışması yapan kırmızı siyahlı oyuncular şimdiden kendilerini deneyimli teknik direktöre göstermek için çaba sarfediyor. Formayı hak eden oyuncuya vereceğini defalarca dile getiren Fidan’ın kafasında ki oyun stili de şekillenmeye başlıyor. Hazırlık maçlarında çift forvet dahil birçok oyun planı üzerinde durması beklenen teknik direktörün ilerleyen zamanlarda oyun planı için ne hamleler yapacağı merakla bekleniyor.

