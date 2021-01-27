Yozgatspor Sorgun’da çalışıyor

Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapabilmek için antrenmanlarını yoğun bir şekilde çalışıyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, Perşembe günü Sorgun’da oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Sorgun ilçe stadında devam ettiklerini söyledi. Bugün de Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacakları müsabakanın taktik antrenmanını yapacaklarını dile getiren Fidan, hedeflerinin ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak moral bulup, kalan müsabakaları da kazanarak yollarına devam etmek olduğunu belirtti.