Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1536
ALTIN
436.762
DOLAR
7.3521
STERLİN
10.0974
EURO
8.9384

Yozgatspor Sorgun’da çalışıyor

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Sorgun İlçe stadında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

27 Ocak 2021 Çarşamba 00:42
Yozgatspor Sorgun’da çalışıyor

Teknik direktör Memduh Fidan gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapabilmek için antrenmanlarını yoğun bir şekilde çalışıyor. Yozgatspor teknik direktörü Memduh Fidan, Perşembe günü Sorgun’da oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını Sorgun ilçe stadında devam ettiklerini söyledi. Bugün de Büyükçekmece Tepecikspor ile  oynayacakları müsabakanın taktik antrenmanını yapacaklarını dile getiren Fidan, hedeflerinin ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak moral bulup, kalan müsabakaları da kazanarak yollarına devam etmek olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Sorgun’da çalışıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
RAFTiNG iÇiN YENi PARKUR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
KIZLAR ARAÇ’I KONUK EDiYOR
Sorgun Ankara deplasmanında
Sorgun Ankara deplasmanında
Amatör futbol kan ağlıyor
Amatör futbol kan ağlıyor
GALiBiYETi KAÇIRAN TARAF OLDUK
GALiBiYETi KAÇIRAN TARAF OLDUK
Vali Polat’ın spor mesaisi
Vali Polat’ın spor mesaisi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim