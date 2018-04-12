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Yozgatspor Sorgun’a kilitlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de önümüzdeki sezonda mücadele etmek isteyen Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ile oynayacağı baraj maçına odaklandı.

Yozgatspor Sorgun’a kilitlendi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig’de önümüzdeki sezonda mücadele etmek isteyen Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ile oynayacağı baraj maçına odaklandı.

12 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Yozgatspor Sorgun’a kilitlendi

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekipte tek düşünce Sorgun Belediyespor müsabakasını kazanmak. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü oynayacakları Play-Aut maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Takımlarında eksik oyuncuların bulunmadığını dile getiren Yavuz, ‘’Bölgesel Amatör Lig’e ya tamam, ya devam diyeceğimiz müsabakada Pazar günü Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i şampiyonu Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya geleceğiz. Yozgat amatörünün en güçlü takımını yenerek Bölgesel Amatör Lig’e devam etmek istiyoruz. Bu müsabakaya oyucularımı her açıdan hazırlıyorum ve güçlü rakibimizi yenerek yolumuza devam edeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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