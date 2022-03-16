Yozgatspor Sorgun’a bileniyor

Geçtiğimiz hafta sonu Sorgun Belediyespor ile oynanması gereken müsabaka olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart Pazar gününe ertelenmesine karşılık oyuncularına izin vermeyen Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, ara vermeden Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, geçtiğimiz haftayı olumsuz hava şartları nedeniyle maç yapmadan geçirdiklerini söyledi. Buna rağmen kritik bir dönemde oldukları için oyuncularına izin vermediğini ara vermeden Sorgun Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürdüklerini hatırlatan Özkan, ‘’Pazar günü Sorgun Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Ligi bizim üstümüzde tamamlamak isteyen rakibimiz karşısında mutlak galip gelmemiz gerekiyor. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakada taraftarlarımızı desteğine ihtiyacımız var. Ligin ikinci yarısında namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Takımım moral ve motivasyon açısından çok iyi durumda. Bütün olumlu şartlar bizden yana, bu olumlu şartları iyi kullanıp sahadan galibiyet ile ayrılmayı ve zirve yarışımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz’’ dedi.