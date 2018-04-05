Yozgatspor son maça hazırlanıyor

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip ligin son haftasında rakibini yenip Aksaray ve Nevşehir takımlarının puan kaybetmesini bekleyecek.

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, uzun bir lig maratonunun sonuna geldiklerini söyledi. Ligin son haftası olmasına karşılık şampiyonluk yarışlarının halen devam ettiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Biz Pazar günü deplasmanda Kayseri Şekerspor takımını yenmek istiyoruz. Ligin son maçını kazanıp Aksaray ve Nevşehir’den gelecek güzel haberleri bekleyeceğiz. Biz bu müsabakayı kazanır rakiplerimizde puan kaybetmeleri durumunda şampiyonluk turunu atar taraf biz olacağız. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur. Şampiyonluğu hak ettiğimize inanıyorum’’ dedi.