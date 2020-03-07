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Yozgatspor Soma’yı gözüne kestirdi

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, yarın konuk edeceği Somaspor ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı tek idman ile tamamlayıp maç saatini beklemeye koyulacak.

07 Mart 2020 Cumartesi 03:50
Yozgatspor Soma’yı gözüne kestirdi

Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıpları ile üzülen kırmızı siyahlı ekip yarın Somaspor ile oynayacağı müsabakayı taraftarının da desteğini arkasına alarak kazanıp yeniden çıkış yakalamak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Somaspor ile oynayacakları müsabakadan mutlak suretle galibiyet ile ayrılmak istediklerini söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesine karşı mücadele edeceklerini hatırlatan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu, ‘’Yarın oynayacağımız müsabakada taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak müsabakayı kazanmak istiyoruz. Bu zorlu müsabakada taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Somaspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık ve Allah’ın izniyle güçlü rakibimizi yenerek yeniden bir çıkış yakalayacağız’’ dedi. 

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Yozgatspor Soma’yı Gözüne Kestirdi
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