Yozgatspor Sinop yolcusu

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, yarın Sinopspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin güçlü ve sürpriz ekiplerinden bir tanesi olan Sinopspor karşısında üç puan arayacaklarını dile getiren başarılı çalıştırıcı, ‘’Sinopspor deplasmanında güçlü rakibimizi yenerek üç puan ile Yozgat’a döneceğimize inanıyorum. Bu müsabaka için çok iyi çalıştık, rakibimizin sahasının sentetik olması nedeniyle antrenmanlarımızın bir kısmını da sentetik sahada yaptık. Takımımız moral ve motivasyon açısından bu müsabakaya tam manasıyla hazır ve güçlü rakibimiz karşısında alacağımız üç puan ile şampiyonluğa emin adımlar ile yürüyeceğiz’’ dedi.