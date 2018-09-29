Yozgatspor Sinop karşısında

İlk haftayı Çankırıspor’u 3-1 yenerek puan cetvelinin üçüncü sırasında tamamlayan kırmızı siyahlı ekip haftayı Yeni Amasyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir puan ile kapatan Sinopspor’u konuk edecek. Bu zorlu müsabakada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Yozgatspor saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibinden üç puan alamaya çalışacak.