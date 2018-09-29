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Yozgatspor Sinop karşısında

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor yarın saat 15.00’da Sinopspor ile üç puan mücadelesi verecek.

Yozgatspor Sinop karşısında

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor yarın saat 15.00’da Sinopspor ile üç puan mücadelesi verecek.

29 Eylül 2018 Cumartesi 01:00
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Yozgatspor Sinop karşısında

İlk haftayı Çankırıspor’u 3-1 yenerek puan cetvelinin üçüncü sırasında tamamlayan kırmızı siyahlı ekip haftayı Yeni Amasyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir puan ile kapatan Sinopspor’u konuk edecek. Bu zorlu müsabakada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Yozgatspor saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibinden üç puan alamaya çalışacak. 

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