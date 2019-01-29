YOZGATSPOR SiLKELENDi

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında en yakın takipçisi Ünyespor'un yenilmesiyle zirvede yalnız kalan kırmızı siyahlı ekibin futbolcusu, yöneticisi, taraftarı erkenden şampiyonluk türküleri söylemeye başladı. Şampiyonluğun tek adayı olarak gösterilen kırmızı siyahlı camiada, uzun lig maratonu ile birlikte bir üst lige çıkabilmek için baraj maçının oynanabileceği varsayımı gözardı edildi. Ligin ilk haftasında da kötü bir futbol sergilemesine karşılık, maçtan galibiyetle ayrılan Yozgatspor'u deplasmanda 1-0 yenen Sinopspor sirkeledi. Kırmızı siyahlı camianın bu yenilgiden ders çıkartıp, kalan maçlarını ligin rakipsiz şampiyonu olarak değil, her maçını kazanmak zorunda olan bir takım havasında hazırlanıp, kendisini formda tutması gerektiğine dikkat çekildi. Spor camiası, en ufak rehavetin yakalanılmış olan avantajı dezavantaja dönüştürebileceğine dikkat çekerek, ''Lig henüz bitmedi. En yakın takipçimizle aramızdaki puan farkı hiç kapanmayacak kadar olsa bile, lig havasından kurtulmak doğru değildir. Zira, Gruptan şampiyon olarak çıkmak yeterli değil. Grubu birinci olarak tamamladıktan sonra, en az iki karşılaşmadan birisini de kazanmak durumundayız. Ancak o zaman şampiyonluk turunu atabiliriz. Erken gelen grup şampiyonluğunu bir kenara bırakıp, herkesin kendisine gelmesi için Sinopspor ile oynanan karşılaşmada alınan 1-0'lık yenilgiyi önemsiyoruz. Ders çıkartılmalı. Lig gruptan çıkmakla bitmiyor. Yozgatspor'un hedefi sadece gruptan çıkmak değil, bir üst lige yükselmektir. Geçen yıllarda grupta ikinci, üçüncü olmakla, baraj maçlarında elenmek arasında bir fark yoktur'' görüşünü öne çıkatıp, uyardılar...