YOZGATSPOR SIKINTILI

Maça iyi başlayan taraf olan Yozgatspor özellikle bulduğu pozisyonları değerlendiremeyip, kalesinde gördüğü iki gole de engel olmayınca sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bozok Stadında oynanan müsabakanın 10’uncu dakikasında Yozgatspor’un kazandığı serbest vuruşu Çağrı Tekin kullandı kaleye gönderdiği topa dokunan Ahmet Günay’ın şutu farklı şekilde auta çıktı. 20’inci dakikada gelişen Yozgatspor atağında Fırat’ın sağ kanattan kaptığı topla çizgiye kadar indi, ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Kasım Ulus meşin yuvarlığı ıskalayınca takımını mutlak golden etti. 22’inci dakikada Ali Kaan sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına girdi kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki Ahmet’i pas vermek yerine şut çekince Yozgatspor’u mutlak golden etti. 30’unca dakikada konuk ekip Ceyhanspor’un kullandığı korner atışında Yozgatspor ceza sahasına gönderilen ortaya dokunan Murat Çaydemir takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 36’ıncı dakikada Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Fırat kullandı. Bu oyuncunun ortasına kafayla dokunan Semih Oğuz’un şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Ceyhanspor’u 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. 47’inci dakikada Fatih’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. Korner atışında topla buluşan Semih şutu kalecide kaldı. 54’üncü dakikada Fırat’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 56’ıncı dakikada Ceyhanspor defansının arkasına atılan topla buluşan Fatih kalecinin önde olduğunu görünce ceza sahası dışında aşırtma bir vuruş denedi. Şutu üsten az farkla auta çıktı. 58’inci dakikada Fırat’ın pasında topla buluşan Ali Kaan’ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi. 62’inci dakikada Fırat’ın ceza sahasına gönderdiği topa kimse dokunamayınca Yozgatspor mutlak golden oldu. 64’üncü dakikada Ali Kaan’ın sol kanattan Ceyhanspor ceza sahasına gönderdiği topu Ceyhanspor kalecisi elinden sektirdi Fırat’ın önünde kalan topu bu oyuncu kontrol edemeyince takımını mutlak golden etti. 66’ıncı dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Kasım ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince takımını golden etti. 84’üncü dakikada Fatih’in hatalı pasında topla buluşan Murat Çaydemir kendi yarı alanından aldığı topla Yozgatspor ceza sahasına girdi kaleci Göksal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi 2-0. 86’ıncı dakikada Fırat sodan sert vurdu kaleci son anda kornere çeldi. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Ceyhanspor üç puanı 2-0’lık skor ile aldı. Ceyhanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 7’ye yükseltirken Yozgatspor ise 1 puanda kaldı.