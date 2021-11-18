YOZGATSPOR SiFTAH YAPTI

Yeni teknik direktörü Polat Özkan gözetiminde çıktığı ilk müsabakasında umut veren kırmızı siyahlı ekip 29’uncu dakikada Bayram Ekrek’in attığı golle 1-0 öne geçti. Doksan dakikada başka gol olmayınca kırmızı siyahlı ekip sahadan 1-0’lık spor ile üç puanla ayrıldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanması gereken müsabaka ev sahibi Ankara DSİspor’un yeterli güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle müsabaka hakemi tarafından tatil edilmişti. Amatör Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen müsabaka kurul tarafından yeniden oynanması kararlaştırılmıştı. Erteleme müsabakasında dün Ankara Altındağ Sentetik sahasında Ankara DSİspor ile Yozgatspor karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Yozgatspor geliştirdiği üst üste ataklar ile güçlü rakibi karşısında gol aradı. 29’uncu dakikada Bayram Eker’in attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısı ise karşılıklı ataklar ile geçildi. İki takımda aradığı golü bulamayınca Yozgatspor üç puanı 1-0’lık skor ile aldı.