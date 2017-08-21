Yozgatspor sezonu açtı

Kırmızı siyahlı yönetim tarafından hazırlanan sezon açılışı programında önce Yozgat Kent orkestrası ardından da Mümin Sarıkaya konser verdi. Konserin ardından Yozgatsporlu futbolcuların tek tek isimleri okunarak taraftara tanıtıldı. Sezon açılış programı esnasında Yozgatspor’un unutulmaz oyuncuları Nazmi ve Cihat Arslan’a plaket taktim edildi.

Futbolcuların tanıtımı ve plaket töreni sonrasında Yozgatspor ile Çorum Belediyespor arasında oynanan hazırlık müsabakası başladı.

DOSTLUK KAZANDI

Sezon açılışında Çorum Belediyespor ile karşı karşıya gelen Yozgatspor güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısında Yozgatspor atak bir oyun ortaya koydu, Ali Tayfun, Omar ile bulduğu net pozisyonları değerlendiremeyen Yozgatspor, 45’inci dakikada kamesinde gördüğü gol ile 1-0 geriye düştü. Bu dakikada Çorum Belediyespor kontra atağında topla buluşan Yasin Yozgatspor defansının büyük hatasından yararlanarak kaleci ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere bıraktı: 1-0

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Çorum Belediyespor’un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci yarıya iki takımda farklı 11’ler ile çıktı. Devre arasında stat ışıklarının bir kısmının sönmesi ile ikinci yarıda sahada karanlıkta müsabaka oynamak zorunda kalan iki takım vasat bir oyun ortaya koydu. 55’inci dakikada Yozgatspor Hakkı Tosun’un ayağından bulduğu golle duruma eşitliği getirdi. Bu dakikada Yozgatspor kontra atağında topla buluşan Hakkı Tosun rakibini geçtikten sonra ceza sahası dışında topa sert vurdu meşin yuvarlak kalecinin yanında filelerle buluştu: 1-1

Müsabakada başka gol olmayınca 90 dakika bu skorla tamamlandı.

GENÇLİK HİZMETLERİ SINIFTA KALDI

Yozgatspor ile Çorum Belediyespor arasında oynanan hazırlık maçında Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sınıfta kaldı.

Gece oynanan müsabakada ilk yarı stat ışıklandırmalarından bir tanesinin sönmesi müsabakanın kısa süreli durmasına neden oldu. Devre arasında da ikinci aydınlatma direğinin ışıkları sönünce müsabaka hakemi oyunculardan maçı oynatıp oynatmama konusunda görüş aldı. Her iki takım oyuncuları da müsabakayı oynamak isteyince maç karanlıkta tamamlandı.

