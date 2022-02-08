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Yozgatspor sevinçli

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında Ankara DSİspor karşısında aldığı 2-1 galibiyetin sevincini yaşıyor.

08 Şubat 2022 Salı 00:56
Yozgatspor sevinçli

Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligin ikinci yarısının ilk haftasına galibiyet ile başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Pazar günü taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak güzel bir müsabaka oynadıklarına dikkat çeken Özkan, ‘’Ankara DSİspor ile oynadığımız müsabakada üstün taraf bizdik. Maçın başından sonuna kadar rakip kalede goller aradık, skor çok farklı olabilirdi ancak son vuruşlardaki şansızlığımız nedeniyle rakibimizi farklı mağlup edemedik, ancak üç puanı almayı başardık. Ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet takımımızın moral ve motivasyonunu da üst seviyeye çıkardı. Ben oyuncularımı göstermiş oldukları performanstan ve aldıkları haklı galibiyetten dolayı kutluyorum. Yeni transferlerimize bu müsabakada şans verdik ve ne kadar yerinde transferler olduklarını da bize gösterdiler. Ankara DSİspor ile oynadığımız müsabaka geride kaldı, bugünden itibaren Pazar günü deplasmanda Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Kendi şehrimizin takımı olan Çayıralan Esnafspor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Onlarda iyi bir kadro kurdular ve güçlü bir ekipleri var. Ligin ilk devresinde de kendi sahamızda oynadığımız müsabakayı berabere tamamlamıştık. Şimdi bu müsabakaya çok iyi hazırlanarak güçlü rakibimizi deplasmanda mağlup edip ligde galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bundan sonra oynayacağımız bütün müsabakalar bizin için final niteliğinde, hepsine final gözüyle bakıyoruz’’ dedi. 

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