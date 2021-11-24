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Yozgatspor seriyi sürdürecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor, hafta sonu Ankara TKİspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:21
Yozgatspor seriyi sürdürecek

Ligde çıktığı son iki müsabakasını kazanarak seri yakalayan kırmızı siyahlı ekip hafta sonu taraftarının da desteğini arkasına alarak lider Ankara TKİspor’u yenerek hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de liderlik koltuğunu rakibinden devralmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, ligde çıktıkları son iki müsabakayı kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını bu çıkışlarını Ankara TKİspor ile oynayacakları müsabakayla sürdürmek istediklerini söyledi. Şuanda Ankara TKİspor’un grupta lider olduğunu hatırlatan kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Polat Özkan, ‘’Takım içerisinde iyi bir hava yakaladık. Tam bir kolej takımı edasında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Takım içerisinde uyum ve arkadaşlık üst düzeyde. Bunlar bizim için bir avantaj ve bu avantajımızı son iki müsabakamızda iyi kullandık. Geçen haftayı 6 puan ile kapatmasını bildik. Şimdi hafta sonu kendi sahamızda taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak lider Ankara TKİspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz. Ligin güçlü ekiplerinden birisi olan Ankara TKİspor’u yenerek hem son iki müsabakada yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmeyi hem de güçlü rakibimizden liderlik koltuğunu elinden almak istiyoruz’’ dedi. 

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