Yozgatspor seriyi bozmak istemiyor

Son haftaların formda takımlarından biri olan Yeşil Kamanspor’u yenmek isteyen kırmız siyahlı ekip, lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un maç yapmadığı haftada zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, yarın son haftaların formda ekiplerinden Yeşil Kamanspor ile kendi sahalarında karşı karşıya geleceklerini söyledi. Zorlu müsabakada galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren Özkan, ‘’Lider Keçiören Belediyesi Bağlumspor’un maç yapmadığı bu haftayı üç puan ile kapatarak zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz. Zirveye bu kadar çok yaklaşmışken, bırakmak istemiyoruz. Bu haftayı üç puan ile kapatır, Ankara TKİSpor ise Çayıralan Esnafspor deplasmanında puan kaybederse zirvenin yeni sahibi biz oluruz. Bunun bilinci ile yarın sahaya çıkacağız ve 12’inci adamımız olan taraftarımızın coşkulu desteğini de arkamıza alarak Yeşil Kamahspor’u Yozgat’tan eli boş göndereceğiz’’ dedi.