Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgatspor seriyi bozmak istemiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da Yeşil Kamanspor ile karşı karşıya gelecek.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:45
Yozgatspor seriyi bozmak istemiyor

Son haftaların formda takımlarından biri olan Yeşil Kamanspor’u yenmek isteyen kırmız siyahlı ekip, lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un maç yapmadığı haftada zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, yarın son haftaların formda ekiplerinden Yeşil Kamanspor ile kendi sahalarında karşı karşıya geleceklerini söyledi. Zorlu müsabakada galibiyet ile ayrılmak istediklerini dile getiren Özkan, ‘’Lider Keçiören Belediyesi Bağlumspor’un maç yapmadığı bu haftayı üç puan ile kapatarak zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz. Zirveye bu kadar çok yaklaşmışken, bırakmak istemiyoruz. Bu haftayı üç puan ile kapatır, Ankara TKİSpor ise Çayıralan Esnafspor deplasmanında puan kaybederse zirvenin yeni sahibi biz oluruz. Bunun bilinci ile yarın sahaya çıkacağız ve 12’inci adamımız olan taraftarımızın coşkulu desteğini de arkamıza alarak Yeşil Kamahspor’u Yozgat’tan eli boş göndereceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatspor Seriyi Bozmak IstemiyorYozgatIlerigazetesişubatCumartesiHaberSporTotoBölgeselAmatörLigYozgatsporBozokStadıDişSahaYeşilKamanspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takımlarımızın hafta sonu mesaisi
Takımlarımızın hafta sonu mesaisi
Çayıralan TKİ’yi bekliyor
Çayıralan TKİ’yi bekliyor
Amatörde Play-Off heyecanı
Amatörde Play-Off heyecanı
Sorgun Ankara deplasmanında
Sorgun Ankara deplasmanında
Engelliler seriyi bozmayacak
Engelliler seriyi bozmayacak
Kızlarda tek düşünce galibiyet
Kızlarda tek düşünce galibiyet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim