Yozgatspor sentetikte çalıştı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, Turhalspor karşısında oynayacağı taktiğin antrenmanı yaptı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda Turhalspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sentetik sahada sürdürdüklerini söyledi. Turhalspor’un müsabakalarını oynadığı sahanın sentetik olması nedeniyle taktik antrenmanını Bozok Üniversitesi sahasında yaptıklarını dile getiren Baş, ‘’Pazar günü Allah’ın izniyle ve taraftarlarımızın desteği ile zorlu Turhalspor deplasmanından sahadan galibiyet ile ayrılıp şampiyonluk turumuzu atmak istiyoruz’’ dedi.