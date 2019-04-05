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Yozgatspor sentetikte çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok Üniversitesi’ne ait sentetik sahada yaptığı taktik antrenman ile devam etti.

Yozgatspor sentetikte çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Turhalspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok Üniversitesi’ne ait sentetik sahada yaptığı taktik antrenman ile devam etti.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Yozgatspor sentetikte çalıştı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, Turhalspor karşısında oynayacağı taktiğin antrenmanı yaptı. Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Pazar günü deplasmanda Turhalspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sentetik sahada sürdürdüklerini söyledi. Turhalspor’un müsabakalarını oynadığı sahanın sentetik olması nedeniyle taktik antrenmanını Bozok Üniversitesi sahasında yaptıklarını dile getiren Baş, ‘’Pazar günü Allah’ın izniyle ve taraftarlarımızın desteği ile zorlu Turhalspor deplasmanından sahadan galibiyet ile ayrılıp şampiyonluk turumuzu atmak istiyoruz’’ dedi. 

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