Yozgatspor sentetikte çalıştı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, Havza Belediyespor ile oynayacakları müsabakada sahanın sentetik saha olduğunu söyledi. Oyuncularının sentetik sahada sıkıntı çekmemeleri için hazırlıkları Bozok Üniversitesi sahasında sürdürdüklerini vurgulayan Baş, ‘’Havza Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın provasını Bozok Üniversitesi sentetik sahasında yaptık. Bugün de burada hazırlanacağız ve Cumartesi günü de Samsun’a hareket edeceğiz’’ dedi.
15 Mart 2019 Cuma 00:00
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