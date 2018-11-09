Yozgatspor sentetikte çalıştı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, taktik antrenmanı yaptı. Kastamonu İl Özel İdarespor’un müsabakalarını oynadığı sahanın sentetik olmasından dolayı Bozok Üniversitesi sahasında çalışan Yozgatspor, deplasmanda güçlü rakiplerini yenerek diğer rakipleri ile arasındaki puan farkını hem korumak istiyor hem de yenilmezlik unvanını devam ettirmek amacında.