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Yozgatspor sentetikte çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kastamonu İl Özel İdarespor müsabakasının hazırlıklarını Bozok Üniversitesi sahasında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Yozgatspor sentetikte çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, yarın deplasmanda oynayacağı Kastamonu İl Özel İdarespor müsabakasının hazırlıklarını Bozok Üniversitesi sahasında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

09 Kasım 2018 Cuma 07:51
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Yozgatspor sentetikte çalıştı

Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, taktik antrenmanı yaptı. Kastamonu İl Özel İdarespor’un müsabakalarını oynadığı sahanın sentetik olmasından dolayı Bozok Üniversitesi sahasında çalışan Yozgatspor, deplasmanda güçlü rakiplerini yenerek diğer rakipleri ile arasındaki puan farkını hem korumak istiyor hem de yenilmezlik unvanını devam ettirmek amacında. 

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Yozgatspor Sentetikte çalıştı
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