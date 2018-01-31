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Yozgatspor sentetik sahada çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Azatlıspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yozgatspor sentetik sahada çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Azatlıspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

31 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Yozgatspor sentetik sahada çalıştı

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip, önce pas çalışması daha sonrada dar alanda çift kale maç yaptı.
Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, son haftalarda Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk nedeniyle kulüp binası önündeki saha zemininin buz olduğunu bu nedenle de taktik ve teknik çalışmayı Bozok stadında yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Perşembe gününden buyana daha çok kondisyon ağırlıklı çalışma yaptıklarını hatırlatan Yavuz,
‘’Artık maç haftasına girdik ve taktik çalışmalarımıza başladık. Kulüp binası önündeki sahamızı arkadaşlarımız temizlemesine karşılık zeminin buz olmasından dolayı antrenman yerimizi değiştirdik. Her hangi bir sakatlık yaşamamak için. Bozok stadı dış sahasında teknik ve taktik çalışması yaptık. Oyuncularımızın hırsından ve moral motivasyonundan memnunum. Bu hafta takımımız sahaya çıkacak ve rakibini küçümsemeden kendi gibi oynayıp galibiyetini alacağına inanıyorum’’ dedi.

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