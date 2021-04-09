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YOZGATSPOR ŞAŞIRTMADI

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Sorgun ilçe stadında Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’a da yenildi.

09 Nisan 2021 Cuma 00:23
YOZGATSPOR ŞAŞIRTMADI

Ligin ikinci yarısında henüz galibiyeti bulunmayan ve bitime 6 hafta kala küme düşmeyi garantileyen kırmızı siyahlı ekip mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Nazilli Belediyespor karşısında da istediğini alamadı ve farklı şekilde 4-1 mağlup oldu. Müsabakaya güçlü rakibi karşısında hızlı başlayan taraf Yozgatspor oldu. Nazilli Belediyespor karşısında 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekip, kalesinde üst üste iki gol görünce ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da kalesinde 2 gol gören Yozgatspor Nazilli Belediyespor’a 4-1 mağlup oldu. 8’inci dakikada sağ taraftan gelirsen Yozgatspor atağında Emir'in altı pas içerisine ortasına Beytullah kafayla dokundu, top filelerle buluştu: 1-0. 16’ıncı dakikada Yozgatspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde en son topa Mert Çapar’ın vuruşunda skora eşitlik geldi: 1-1. 21’inci dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında Mert sol taraftan getirdiği topu yerden 6 pasa gönderdi topla buluşan Aytaç Deniz yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere bıraktı: 2-1. 28’inci dakikada gelişen Yozgat atağında sağ kanattan topla hareketlenen Cevatcan caza sahasına gönderdiği topta son anda Zekiriya müdahale etti, Yozgatspor mutlak golden oldu. 36’ıncı dakikada Nazilli Belediyespor’un kullandığı korner atışında ceza sahasına gönderilen topa kafayla dokunan Ali Aydın’ın şutu az farkla auta çıktı. 42’inci dakikada gelirsen Yozgatspor konta atağında sağ kanatta topla buluştu Beytullah ceza sahasına girerken sert vurdu top az farkla auta gitti. Müsabakanın ilk yarısında başka gol olmayınca Yozgatspor soyunma odasına 2-1 geride gitti. Müsabakanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü elinde bulunduran taraf konuk ekip Nazilli Belediyespor oldu. Geliştirdiği ataklar ile Yozgatspor kalesinde gol arayan Nazilli Belediyespor’da 68’inci dakikada Mert Çapar kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü Yozgatspor ağlarına bıraktı. 70’inci dakikada ise bu sefer Nazilli Belediyespor’dan Polat Güren sahneye çıktı ve skoru 4-1’e taşıdı. Müsabakada başka gol olmayınca Nazilli Belediyespor üç puanı 4-1’lik skor ile aldı. Yozgatspor, Bilal Karataş, Emir Akay, Uğurcan Gülay, İsmail Dinçer, Yunus Emre Çabuker, Hamdi Tayfun Yılmaz, Ebubekir Taşkıngül, Cevatcan Ekinci, Beytullah Ersoy, Boğtan Kızıltan, Akın Arıcan ilk 11’i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Nazilli Belediyespor ise Zekeriya Topayan, Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren,  Bünyamin Cesur Karataş, Muhammet Ali Aydın, Mehmet Akif Şerifoğlu, Sefa Korkmaz, Aytaç Deniz, Selçuk Hakalmaz, Mert Çapar ilk 11’i ile sahaya çıktı. Yozgatspor’da 36’ıncı dakikada Akın Arıcan’ın yerine Okan Özdilek, 58’inci dakikada Ebubekir Taşkıngül’ün yerine Yiğitalp Kırcalı oyuna girdi. Nazilli Belediyespor’da ise 64’üncü dakikada Muhammed Ali Aydın’ın yerine Muratcan Bölükbaşı, Mehmet Akif Şerifoğlu’nun yerine Serkan Güler, 75’inci dakikada Sefa Korkmaz’ın yerine Berkay Çakır, Cesur Karataş’ın yerine Hasan Demir, 86’ıncı dakikada Sinan Akgöl’ün yerine Tamer Arıcı oyuna girdi. Nazilli Belediyespor’da 67’inci dakikada Polat Güren sarı kart gördü. •İhsan Çelikkaya•
 

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YOZGATSPOR ŞAŞIRTMADI
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