Yozgatspor Sarıkaya’ya emanet

Yarın deplasmanda Mardin Fosfatspor ile oynanacak olan müsabakaya Yozgatspor’u hazırlayan kaleci Antrenörü Hasan Eğilmez, ‘’Yozgatspor’a yeni geldim ve teknik direktörümüz Memduh Fidan ile yollar ayrıldı. Memduh hocamın ayrılmasının ardından takımı ben Mardin Fosfatspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlıyorum. Yeni teknik adama göreve başlayıncaya kadar da takımı çalıştıracağız. Yarın deplasmanda oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlandık. Bu gün Mardin’e gitmek için yola çıkacağız. Mardin’de son hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra da maç saatini beklemeye koyulacağız. Umarım güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek takımımızın kötü gidişatına bir dur deriz’’ dedi. Yozgatspor yönetimi yarın Mardin Fosfatspor ile oynanacak olan müsabaka öncesinde federasyona müracaat ederek Kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya için özel izin aldığı ve yeni teknik adamın görevine başlayana kadar Sarıkaya’nın takımın başında bulunacağı bildirildi.