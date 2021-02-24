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Yozgatspor Sarıkaya’ya emanet

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’da teknik direktör Memduh Fidan ile yolların ayrılmasından sonra kırmızı siyahlı ekibin kaleci antrenörü Hasan Sarıkaya takımı devraldı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:10
Yozgatspor Sarıkaya’ya emanet

Yarın deplasmanda Mardin Fosfatspor ile oynanacak olan müsabakaya Yozgatspor’u hazırlayan kaleci Antrenörü Hasan Eğilmez, ‘’Yozgatspor’a yeni geldim ve teknik direktörümüz Memduh Fidan ile yollar ayrıldı. Memduh hocamın ayrılmasının ardından takımı ben Mardin Fosfatspor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlıyorum. Yeni teknik adama göreve başlayıncaya kadar da takımı çalıştıracağız. Yarın deplasmanda oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlandık. Bu gün Mardin’e gitmek için yola çıkacağız. Mardin’de son hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra da maç saatini beklemeye koyulacağız. Umarım güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek takımımızın kötü gidişatına bir dur deriz’’ dedi. Yozgatspor yönetimi yarın Mardin Fosfatspor ile oynanacak olan müsabaka öncesinde federasyona müracaat ederek Kaleci Antrenörü Hasan Sarıkaya için özel izin aldığı ve yeni teknik adamın görevine başlayana kadar Sarıkaya’nın takımın başında bulunacağı bildirildi.

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Yozgatspor Sarıkaya’ya Emanet
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