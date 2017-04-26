Yozgatspor şampiyon

Altyapı Antrenörleri Nihat Tinel, Mehmet Avşar ve Süleyman Kozan gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgatspor U19 takımı geçen yıl gösterdiği başarıyı bu yıl da yineleyerek şampiyonluk ipini göğüsleyen ekip oldu.

Antrenörler Nihat Tinel, Mehmet Avşar ve Süleyman Kozan gözetiminde son iki yıldır faaliyet gösteren ve kurulduğu günden bugüne kadar U19’da iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Yozgatspor grup müsabakalarına da iddialı hazırlanıyor.

Altyapı Antrenörü Nihat Tinel, bu sene ikinci kez U19’da şampiyon olduklarını söyledi. Yeni bir takım olmalarına karşılık iki sezon üst üste şampiyon olmalarının büyük bir başarı olduğuna dikkat çeken Tinel, ‘’Kulüp Başkanımız Kazım Arslan, Asbaşkanımız Ahmet Akgün ve yöneticimiz Kadir Arslan’ın destekleri ile alt yapımızı oluşturduk. Onların desteği ile de bu noktaya geldik. Sağolsunlar bu güne kadar altyapı konusunda bir dediğimizi iki etmediler ve başarı geldi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. U19 liginde şampiyonluk turunu attıktan sonra ara vermeden grup müsabakalarının hazırlıklarına başladık. Ben inanıyorum ki grup müsabakalarında da bu takım başarılı olacaktır. Oyuncularımız içerisinde birbirinden kaliteli ve üst liglerde oynayabilecek düzeyde sporcular var. Bu sporcular ile grup müsabakalarında da başarılı oluruz’’ dedi.

GRUPLAR BELLİ

U19 liginde Yozgat’ı temsilen grup müsabakalarına katılacak olan Yozgatspor’un oynayacağı grup ve takımlar belli oldu. 4-7 Mayıs tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarında Yozgatspor, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde ve Kırıkkale takımları ile mücadele edecek.